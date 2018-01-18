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| | Девушки Ростова рассказали, какие мужчины им нравятся

Девушки Ростова рассказали, какие мужчины им нравятся

Вчера, 18:52
Ростовские девушки рассказали, какие парни им по душе. Многим нравятся худые ребята в обтягивающих штанах.

Девушки Ростова рассказали, какие мужчины им нравятся

 

В одном из сообществ, посвященных жизни Ростова, появился пост от анонима, который поинтересовался у местных девушек, по какой причине многие из них выбирают себе "манерных дрищей". Пользователь, пожелавший остаться неизвестным, возмущен, когда видит на улице влюбленные парочки, где девушка эталон красоты, а ее молодой человек представляет из себя неказистую личность, "челкастого очкастого доходягу" с обтягивающими ноги-спички штанами. По его мнению, наблюдая такую картину, становится грустно и печально. "Ну как так можно?", интересуется он.

Многие жительницы Ростова написали в ответ, что здесь ничего противоестественного. Они уверены, что дамы, выбирающие таких парней, могут просто любить их, или же тот молодой человек просто поразил ее своим умом. Несмотря на это, мнения комментаторов разделились. Одни иронично намекнули, что такие пары не влюбленные вовсе, а подруги, другие пишут, что не стоит обращать во всех случаях внимание на внешность, вероятно, что если с девушкой идет "дрищ", то он вполне может оказаться чемпионом по боксу в легком весе. Один из парней написал, что у нынешних девушек такие парни в большом почете.
Никита Готский
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