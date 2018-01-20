Олег Сирота обратил внимание главы области на вымогательства в отношении фермеров

Известный блогер и сыровар Олег Сирота присоединился к открытому обращению фермерской семьи к исполняющему обязанности губернатора Нижегородской области Глебу Никитину, в котором они вместе просят приструнить энергетиков, пытающихся выжать деньги из крестьян.

Олег Сирота описал ситуацию на своей странице в Facebook. По его словам Игорь Парфенюк и Ирина Шикалева, перебравшиеся из города в деревню и решившие заняться сыроварением, столкнулись с жадностью и беспринципностью местных энергетиков. Фермеры приобрели землю в деревне Шеховская Чкаловского района Нижегородской области. При ее оформлении в собственность и постановке на кадастровый учет никаких обременений и ограничений в ее использовании в документах не было, но позже выяснилось, что в границах участка находится деревянная опора электропередачи, из-за чего строительство дома в этом месте невозможно. Фермеры, чтобы сэкономить время решили за свой счет перенести столб на 30 метров в сторону и обратились в ПАО «МРСК Центра и Приволжья», однако организация потребовала за свои услуги более 2,6 млн рублей, отказавшись предоставить смету.

Как отмечают фермеры в своем обращении, по мнению специалистов, указанные работы стоят в пределах сотни тысяч рублей.



