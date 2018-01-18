Внебрачный сын: Энрике Иглесиас и Анна Курникова показали детей

Мнения

Внебрачный сын: Энрике Иглесиас и Анна Курникова показали детей

Снимки новорожденных малышей опубликовали Курникова и Иглесиас в соцсетях.

Детройтский метеорит поразил мощностью взрыва: Обнаружены последствия катастрофы

От Редактора

Детройтский метеорит поразил мощностью взрыва: Обнаружены последствия катастрофы

Метеор посетил Детройт.

Сюжеты :

Ольга Бузова выложила сексуальное видео «себя любимой» в воде В Исландии женщина сняла на видео 2 круглых НЛО Учёные: Гигиена полости рта предотвращает развитие рака Робот-ребёнок нашёл самое грязное место в доме In your head, Zombie! 46-летняя солистка The Cranberries Долорес О’Риордан скончалась в Лондоне «Дочь всё видит и слышит»: Поклонники Даны Борисовой шокированы истинным лицом кумира, которое открылось на новом шоу «Синтоловый качок» Кирилл Терёшин принялся увеличивать губы Учёные: Новый тест предсказывает эффективность лечения рака крови Около 1500 людей эвакуированы из–за извержения вулкана в Папуа - Новая Гвинея Анна Семенович поделилась грудью с Галыгиным и Хрусталёвым Фанатам перестала нравиться голая Наталья Рудова Парень, изнасиловавший Шурыгину, станет видеоблогером
| | Жириновский продегустирует мельдоний

Жириновский продегустирует мельдоний

Сегодня, 15:01
Известный российский политический деятель Владимир Жириновский, представляющий Либерал-демократическую партию Российской Федерации в Государственной Думе, заявил о своём намерении опробовать на себе препарат под названием мельдоний.

Жириновский продегустирует мельдоний

 

Владимир Жириновский заявил о том, что до этого никогда не сталкивался с такими медицинскими препаратами как милдронат, или мельдоний. Политик заверил, что уже в ближайшем будущем обзаведётся порциями мельдония для собственного употребления. По его словам, он не может упустить шанса попробовать данный препарат, если вокруг него образовалась столь обширная шумиха. Заметим, что в аптеке фармацевт напомнил политику о правилах, по которым ему следует обзавестись назначением врача для приобретения мельдония.

Отметим, что скандальную известность препарат получил после того, как его следы были обнаружены в допинг-пробах спортсменов, которые должны были представлять Российскую Федерацию на ОИ-2018.
Александр Вест
Новости по теме
Жириновский сравнил биткоин с пирамидой МММ
Жириновский сравнил биткоин с пирамидой МММ

Известный российский политический деятель Владимир Жириновский, представляющий партию ЛДПР в Государственной думе РФ, сравнил популярную криптовалюту биткоин с

Жириновский: Россия вернет бывшие территории СССР
Жириновский: Россия вернет бывшие территории СССР

Известный российский политический деятель Владимир Жириновский, представляющий Либерально-демократическую партию России в Государственной Думе, заявил о том,

Изобретатель мельдония отказался считать препарат допингом
Изобретатель мельдония отказался считать препарат допингом

Изобретатель мельдония Ивар Калвиньш отказался признавать свой препарат допингом. Данное вещество входит в состав медикамента «Мильдронат».

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2017 VladTime.ru - новости