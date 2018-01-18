Жириновский продегустирует мельдоний

Известный российский политический деятель Владимир Жириновский, представляющий Либерал-демократическую партию Российской Федерации в Государственной Думе, заявил о своём намерении опробовать на себе препарат под названием мельдоний.

Александр Вест

Владимир Жириновский заявил о том, что до этого никогда не сталкивался с такими медицинскими препаратами как милдронат, или мельдоний. Политик заверил, что уже в ближайшем будущем обзаведётся порциями мельдония для собственного употребления. По его словам, он не может упустить шанса попробовать данный препарат, если вокруг него образовалась столь обширная шумиха. Заметим, что в аптеке фармацевт напомнил политику о правилах, по которым ему следует обзавестись назначением врача для приобретения мельдония.Отметим, что скандальную известность препарат получил после того, как его следы были обнаружены в допинг-пробах спортсменов, которые должны были представлять Российскую Федерацию на ОИ-2018.