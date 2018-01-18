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| | Зачем россияне купаются в проруби на Крещение?

Зачем россияне купаются в проруби на Крещение?

Сегодня, 13:34
Современное христианство трактует крещенские купания как дань памяти о Крещении Иисуса Христа в водах Иордана. Отсюда, как говорят священники, и пошла традиция совершать омовения 19 января – якобы в этот день вода во всех водоемах становится священной и целебной. Тот же, кто окунулся в прорубь в это день, весь год не будет знать никаких хворей. Однако древние славяне купались в ледяной воде в те времена, когда Русь чтила Перуна и Даждьбога, а про христиан никто и слыхом не слыхивал.

Зачем россияне купаются в проруби на Крещение?

 

Купание в проруби восходит еще к кочевым племенам, которые закаляли новорожденных младенцев, окуная их в ледяную воду. Так они хотели приучить детей к суровой природе и приспособить к кочевому образу жизни. Позже, уже воспринявшие суровые традиции древних скифов славяне начали закаливаться, прыгая в сугроб после того, как попарились в бане.

Зачем россияне купаются в проруби на Крещение?

 

Культурологи выяснили, что у древних русичей были свои причины окунаться в прорубь 19 января. В этот день славяне праздновали Водосвет. Как и трактовках православных священников, в этот день вода в реках, озерах и ручьях становилась целебной. Славянские народы понимали, что не у всех хватит духу в прорубь с головой окунуться, поэтому слабым духом и телом делали скидку - им позволялось облиться водой из источника в теплом месте.

Зачем россияне купаются в проруби на Крещение?

 

После того, как все поселение искупалось в ледяной воде, в прорубь бросали хлебные крохи, зерно и жертвовали воде что-нибудь ценное. Считалось, что в ответ она подарит здоровья на целый год. По поверьям именно в этот день Солнце максимально приближается к Земле. Люди получались возможность «говорить с богами» напрямую. Наши предки считали, что чистая и холодная вода – это символ здоровья. Ведала всеми водами Руси Макошь – женская богиня. Из-за этого в понимании славян укрепилось понимание женской природы как воды – она мягкая, гибкая, но сильная и выносливая. Поэтому, здороваясь друг с другом, славяне желали – «Будь здрав, аки вода».

Зачем россияне купаются в проруби на Крещение?

 

Православная вера не смогла искоренить языческие обряды. Вместо этого священники нашли каждой популярной традиции славян объяснение с евангельской точки зрения, как в случае с Крещением, Ивана-Купала, Масленицей и так далее. Примечательно, что современные ученые отмечают необычную структуру крещенской воды. В этот день она становится прозрачной и сладкой. Кроме того, специалисты заявляют, что крещенские воды являются мощным биостимулятором, который благотворно влияет на иммунную систему человека.
Дарья Светозарова
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