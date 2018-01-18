Внебрачный сын: Энрике Иглесиас и Анна Курникова показали детей

Мнения

Внебрачный сын: Энрике Иглесиас и Анна Курникова показали детей

Снимки новорожденных малышей опубликовали Курникова и Иглесиас в соцсетях.

Детройтский метеорит поразил мощностью взрыва: Обнаружены последствия катастрофы

От Редактора

Детройтский метеорит поразил мощностью взрыва: Обнаружены последствия катастрофы

Метеор посетил Детройт.

Сюжеты :

Ольга Бузова выложила сексуальное видео «себя любимой» в воде В Исландии женщина сняла на видео 2 круглых НЛО Учёные: Гигиена полости рта предотвращает развитие рака Робот-ребёнок нашёл самое грязное место в доме In your head, Zombie! 46-летняя солистка The Cranberries Долорес О’Риордан скончалась в Лондоне «Дочь всё видит и слышит»: Поклонники Даны Борисовой шокированы истинным лицом кумира, которое открылось на новом шоу «Синтоловый качок» Кирилл Терёшин принялся увеличивать губы Учёные: Новый тест предсказывает эффективность лечения рака крови Около 1500 людей эвакуированы из–за извержения вулкана в Папуа - Новая Гвинея Анна Семенович поделилась грудью с Галыгиным и Хрусталёвым Фанатам перестала нравиться голая Наталья Рудова Парень, изнасиловавший Шурыгину, станет видеоблогером
| | В ВУЗе Урала установили золотой туалет для ректора

В ВУЗе Урала установили золотой туалет для ректора

Сегодня, 13:25
Ректор УРЭУ пользуется золотым унитазом. Об этом сообщают местные издания.

В ВУЗе Урала установили золотой туалет для ректора

 

Отдельный санузел для руководства ВУЗа с позолоченными фрагментами, картинами, большим зеркалом и остальными предметами роскоши соорудили в Уральском государственном экономическом университете в Екатеринбурге. Сообщается, что туалет на третьем этаже, где в настоящее время располагаются кабинеты проректоров, были не так давно отремонтированы. Как оказалось, стены туалета оборудовали специальной плиткой, они украшены позолотой, каменными картинами и роскошными светильниками. На подоконнике можно увидеть мягкие пуфики, а а потолке лепнина. Журналисты уральской столицы получили изображения женской части санузла.

Также взгляд привлекает зеркало с написанной цитатой актрисы Софи Лорен. По словам студентов, пользоваться туалетом разрешается исключительно сотрудникам университета и преподавателям. Уборные для учащихся находятся в плохом состоянии. В пресс-службе ВУЗа пока никак не прокомментировали эту ситуацию.
Никита Готский
Новости по теме
В Екатеринбурге отравились 22 студента Уральского государственного экономического университета
В Екатеринбурге отравились 22 студента Уральского государственного экономического университета

Как стало известно представителям СМИ, в Уральском государственном экономическом университете произошло ЧП. Там отравились 22 студента. Причина этого пока не

В Гарвардском университете преподавателям запретили заниматься сексом со студентами
В Гарвардском университете преподавателям запретили заниматься сексом со студентами

В Гарвардском университете преподавателям запретили вступать в половую связь со студентами. Данное решение было принято в связи с тем, что, по мнению

Сноудена выдвинули на должность ректора университета Глазго
Сноудена выдвинули на должность ректора университета Глазго

  На сегодняшний день сообщается, что Сноуден был выдвинут на должность ректора университета Глазго.

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2017 VladTime.ru - новости