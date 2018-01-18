В ВУЗе Урала установили золотой туалет для ректора

Ректор УРЭУ пользуется золотым унитазом. Об этом сообщают местные издания.

Никита Готский

Отдельный санузел для руководства ВУЗа с позолоченными фрагментами, картинами, большим зеркалом и остальными предметами роскоши соорудили в Уральском государственном экономическом университете в Екатеринбурге. Сообщается, что туалет на третьем этаже, где в настоящее время располагаются кабинеты проректоров, были не так давно отремонтированы. Как оказалось, стены туалета оборудовали специальной плиткой, они украшены позолотой, каменными картинами и роскошными светильниками. На подоконнике можно увидеть мягкие пуфики, а а потолке лепнина. Журналисты уральской столицы получили изображения женской части санузла.Также взгляд привлекает зеркало с написанной цитатой актрисы Софи Лорен. По словам студентов, пользоваться туалетом разрешается исключительно сотрудникам университета и преподавателям. Уборные для учащихся находятся в плохом состоянии. В пресс-службе ВУЗа пока никак не прокомментировали эту ситуацию.