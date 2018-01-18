Жители Ростова снова жалуются на маленькие зарплаты

Жители Ростова-на-Дону вновь недовольны размером своей заработной платы. В соцсеть «ВКонтакте» один из горожан выложил пост, в котором поинтересовался у земляков, как можно прожить на зарплату 18-20 тысяч рублей.

Дарья Светозарова

Оказалось, что образование у пользователя высшее, но узкопрофильное. После окончания вуза он получил диплом химика-технолога химического анализа. Как оказалось впоследствии, в донской столице найти работу по данной специальности сложно, поэтому остаются должности кассиров, продавцов и специальности, не требующие особой квалификации.Как ни странно, сочувствия автор поста не вызвал. Большинство фолловеров заявили, что 18-20 тысяч – это хорошая зарплата, о которой могут только мечтать жители менее крупных городов с «кусающимися» ценами. Один из комментаторов добавил, что сам он работает кассиром и получает от 25 тысяч рублей, в результате чего он посоветовал химику-технологу просто внимательней искать вакансии. В итоге комментаторы договорились до того, что посоветовали автору переезжать в Москву – там, дескать, зарплаты побольше, и работу можно найти по специальности, даже такой «экзотичной».