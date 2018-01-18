На севере Крыма питьевую воду признали не годной к употреблению

Глава Крыма Сергей Аксенов после проверок воды на севере Крыма, объявил что питьевая вода является технической и не пригодна к употреблению.

Пелагея Лебединская

В городе Красноперекопск и его района обнаружили непригодность питьевой воды, что стало большой проблемой для населения. Аксенов объявил, что нужно в кратчайшие сроки принять необходимые меры, чтобы устранить такую неприятную ситуацию. Дискриминировать эту проблему предоставили министерству жилищно-коммунального хозяйства одновременно с управлением района и города. Такая проблема уже была в 2014 году, которую временно устранили. В данный момент минерализация воды составляет в 5-6 раз выше положенной нормы, что вредно для организма человека.Отметим, что употребление в пищу технической воды может произвести к заболеваниям почек, сердечно-сосудистой системе и образования камней в желчном пузыре.