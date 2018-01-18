Внебрачный сын: Энрике Иглесиас и Анна Курникова показали детей

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Внебрачный сын: Энрике Иглесиас и Анна Курникова показали детей

Снимки новорожденных малышей опубликовали Курникова и Иглесиас в соцсетях.

Детройтский метеорит поразил мощностью взрыва: Обнаружены последствия катастрофы

От Редактора

Детройтский метеорит поразил мощностью взрыва: Обнаружены последствия катастрофы

Метеор посетил Детройт.

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| | В Дагестане парень чуть не погиб из-за неудачного секса

В Дагестане парень чуть не погиб из-за неудачного секса

Сегодня, 12:48
Житель Дагестана чуть не погиб по причине плохого секса. Он не смог удовлетворить свою девушку.

В Дагестане парень чуть не погиб из-за неудачного секса

 

В Махачкале парень познакомился с молодой девушкой, в один день она пришла к нему домой. Когда дело дошло до интимной близости, пара не смогла заняться сексом. Девушка сделала жесткое замечание мужчине, чего тот не выдержал. Ему пришлось вызвать скорую медицинскую помощь. Врачи сумели спасти парня и провести операцию.

В настоящее время здоровью 29-летнего жителя северокавказской республики угроз нет. Однако желание заняться плотскими утехами могла в действительности привести к гибели человека. Он сильно занервничал после неудачи и теперь некоторое время станет общаться с медиками-психиатрами.
Никита Готский
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