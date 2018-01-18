В Дагестане парень чуть не погиб из-за неудачного секса

Житель Дагестана чуть не погиб по причине плохого секса. Он не смог удовлетворить свою девушку.

Никита Готский

В Махачкале парень познакомился с молодой девушкой, в один день она пришла к нему домой. Когда дело дошло до интимной близости, пара не смогла заняться сексом. Девушка сделала жесткое замечание мужчине, чего тот не выдержал. Ему пришлось вызвать скорую медицинскую помощь. Врачи сумели спасти парня и провести операцию.В настоящее время здоровью 29-летнего жителя северокавказской республики угроз нет. Однако желание заняться плотскими утехами могла в действительности привести к гибели человека. Он сильно занервничал после неудачи и теперь некоторое время станет общаться с медиками-психиатрами.