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| | Ульяновским курсантам, снявшимся в фетиш-клипе, даст урок секс-тренер Лесли

Ульяновским курсантам, снявшимся в фетиш-клипе, даст урок секс-тренер Лесли

Сегодня, 12:44
Секс-тренер Алекс Лесли встал на защиту ульяновских курсантов, снявших фетиш-клип. Он намерен написать самому президенту с просьбой уволить губернатора Ульяновска, устроившего «травлю» молодых людей.

Ульяновским курсантам, снявшимся в фетиш-клипе, даст урок секс-тренер Лесли

 

Скандально известный Алекс Лесли дал комментарии по поводу распространившегося в Сети клипа курсантов Ульяновского летного училища. На кадрах молодые люди танцуют в развратном стиле под песню диджея Бенни Бенасси Satisfaction. За такую выходку курсантам грозит отчисление. Секс-тренер считает, что ничего такого парни не сделали, а губернатор устроил им «травлю». Лесли признался, что сам является пилотом гражданской обороны и пообещал помочь курсантам. Он отправит петицию самому президенту с просьбой уволить чиновника.

Если же молодых людей все равно отчислят, он готов бесплатно их обучить, и они тоже смогут стать секс-тренерами. Алекс Лесли отметил, что его курсы посещают многие летчики, а он зарабатывает не меньше их.
Виктория Озерова
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