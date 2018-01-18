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| | Валуев с главным котом стройки проехал по Крымскому мосту

Валуев с главным котом стройки проехал по Крымскому мосту

Сегодня, 12:30
Депутат Государственной думы Российской Федерации и весьма известный спортсмен Николай Валуев почтил своим присутствием строящийся Крымский мост. Компанию боксёру составил прославленный кот по имени Мостик.

Валуев с главным котом стройки проехал по Крымскому мосту

 

В известной социальной сети Facebook у кота Мостика, который пристально следит за проходящими строительными работами на Крымском мосту, имеется свой личный аккаунт. На странице Мостика была обнародована видеозапись, на которой кот сидит на торпеде автомобиля, а за рулём находится Николай Валуев. Многие пользователи умилились, как депутат нежно чешет за ушком у кота, однако, замечает, что ему нельзя отвлекаться от вождения. В связи с этим депутат возложил на Мостика ответственность за принятие строительных работ.

 

Многих пользователей весьма развеселили кадры второго видео, размещённого в аккаунте Мостика, на котором Валуев с улыбкой на лице рассказал, что строители очень любят данного кота, постоянно балуя его креветками.
Александр Вест
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