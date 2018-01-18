В Ростове коммунальщики укладывали асфальт в снег

В Ростове коммунальщики укладывали асфальт в снегСегодня, 11:40
Дорожники Петербурга рассказали, почему асфальт кладут в снег. По их словам, причиной оказался предстоящий визит высокопоставленных гостей. Данные об этом
Качество уборки дорог Орла от снега на данный момент активно обсуждают на просторах социальных сетей. К сожалению, констатируют в коммунальных службах города,
На юго-востоке Москвы рабочие занимаются укладкой асфальта в грязь. Очевидцы удивились тому факту, что работы проводятся, невзирая на уже выпавший снег.