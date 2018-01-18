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| | В Ростове коммунальщики укладывали асфальт в снег

В Ростове коммунальщики укладывали асфальт в снег

Сегодня, 11:40
Очередной инцидент халатного отношения к своей работе заметили жители Ростова со стороны дорожников. Они решили производить укладку асфальта в снег. Заметили это ростовчане 17 января, на улице Обсерваторной в Железнодорожном районе города.
 

В Ростове коммунальщики укладывали асфальт в снег

 

Очевидцы решили спросить у коммунальщиков, какая логика в их действиях, а те лишь ответили, что получили соответствующий приказ от руководства своего предприятия. Видеозапись укладки появилась на просторах социальных сетей. Ролик за непродолжительное время собрал массу просмотров. Ростовчане соответствующей работой дорожников были возмущены, а на просторах сети пользователи лишь смогли иронично посмеяться над нелепостью происходящего.
 

Местные жители признаются, что крайне часто наблюдают за тем, как коммунальщики занимаются ремонтом проезжей части не только в снег, но и дождь и грязь. «Мы все уже привыкли. По всей видимости, коммунальщики используют инновационные технологии, наверняка ремонта хватит не более чем на 15 минут», - заявил один из пользователей на просторах социальной сети.

Николай Офицеров
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