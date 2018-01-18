В «Яндексе» рассказали о самых популярных лекарствах от простуды

Специалисты весьма известной компании «Яндекс» провели ряд аналитических исследований, в результате которых выяснилось, какими средствами российские граждане чаще всего лечат простудные заболевания.

Александр Вест

Аналитики в своём исследовании обработали информацию, которая собиралась в течение 3,5 лет. Согласно опубликованным данным, наиболее популярным у россиян средством лечения простуды оказался препарат под названием амоксиклав. На втором месте расположился парацетамол, способствующий снижению повышенной температуры тела из-за воздействия на организм простудных заболеваний. Третьим по популярности у граждан РФ оказался мирамистин. Также весьма широкой популярностью пользуется лекарственный препарат нурофен, а также аспирин и ибупрофен.В ТОП-3 антибиотиков попали флемоксин, амоксиклав, а также сумамед. Среди препаратов с противовирусным действием весьма у россиян были весьма востребованы виферон, кагоцел, а также АЦЦ и лазолван. Отметим, что зачастую перед походом в аптеку многие россияне искали в интернете информацию относительно народных средств лечения простуды.