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| | Снегопад сковал Москву восьмибалльными пробками

Снегопад сковал Москву восьмибалльными пробками

Сегодня, 11:08
В очередной раз неблагоприятные погодные условия сказались на проходимости транспортных путей в Москве. В этот раз столицу РФ сковал непрекращающийся снегопад, ставший причиной появления восьмибалльных дорожных заторов.

Снегопад сковал Москву восьмибалльными пробками

 

Онлайн-сервис под названием «Яндекс.Пробки», предоставляющий подробную информацию о загруженности дорожных путей, предоставил информацию относительно заторов на главных столичных трассах. По обнародованным данным, в Москве в данный момент наблюдаются масштабные пробки, сковавшие Волгоградский проспект, Рязанский проспект, шоссе энтузиастов, а также внутреннюю сторону и южную часть МКАД. Кроме того, согласно предоставленной информации, пробки также покрыли северо-западную и восточную часть московской кольцевой автомобильной дороги.

Стоит отметить, из-за непрекращающихся осадков в виде снега в сопровождении с порывистым ветром на автомобильных трассах столицы были зафиксированы множественные случи дорожных аварий, также послужившие причиной образования пробок на основных московских автомагистралях.
Александр Вест
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