Сова из Иркутской области стала звездой Instagram

Достаточно необычную гостью на днях увидели жители одного из домов города Усть-Илимска, что в Иркутской области. Они заметили местную лесную сову, которая комфортно устроилась на ветках деревьев во дворе и тут же стала знаменитостью. Фото птицы в Instagram мигом набрали популярность.

Местные жители со всем близлежащих домов с удовольствием снимали птицу на камеры своих мобильных телефонов и выкладывали снимки на просторах социальных сетей. На данный момент фотографии собирают на просторах социальных сетей массу положительных отзывов и отметок «мне нравится».

«Не часто можно увидеть сову в самом центре города. Птица очень смелая нам попалась. Вообще не испугалась и вылетела к людям. Неожиданное внимание ее тоже не испугало. Видимо уже готовая знаменитость», - заявили жители Усть-Илимска.

Скорее всего, дикая птица прилетела в город, чтобы охотиться на более мелких птиц, вроде голубей. Зимой в тайге для сов немного корма, потому они вынуждены отправлять на поиски пищи самостоятельно.

Николай Офицеров