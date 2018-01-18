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| | Сова из Иркутской области стала звездой Instagram

Сова из Иркутской области стала звездой Instagram

Сегодня, 10:52
Достаточно необычную гостью на днях увидели жители одного из домов города Усть-Илимска, что в Иркутской области. Они заметили местную лесную сову, которая комфортно устроилась на ветках деревьев во дворе и тут же стала знаменитостью. Фото птицы в Instagram мигом набрали популярность.
 

Сова из Иркутской области стала звездой Instagram

 

Местные жители со всем близлежащих домов с удовольствием снимали птицу на камеры своих мобильных телефонов и выкладывали снимки на просторах социальных сетей. На данный момент фотографии собирают на просторах социальных сетей массу положительных отзывов и отметок «мне нравится».
 
«Не часто можно увидеть сову в самом центре города. Птица очень смелая нам попалась. Вообще не испугалась и вылетела к людям. Неожиданное внимание ее тоже не испугало. Видимо уже готовая знаменитость», - заявили жители Усть-Илимска.
 
Скорее всего, дикая птица прилетела в город, чтобы охотиться на более мелких птиц, вроде голубей. Зимой в тайге для сов немного корма, потому они вынуждены отправлять на поиски пищи самостоятельно.

Николай Офицеров
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