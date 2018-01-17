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| | «Патриоты» возмутились пошлым календарем украинской агрокомпании

«Патриоты» возмутились пошлым календарем украинской агрокомпании

Вчера, 19:27
Патриотически настроенные украинские интернет-пользователи негативно отреагировали на нелепый и пошлы календарь с голыми женщинами, который выпустили пиарщики одной из агрокомпаний Украины. Руководители фирмы были изображены в очень глупых, с точки зрения юзеров, образах.

«Патриоты» возмутились пошлым календарем украинской агрокомпании

 

Авторы комментариев пишут, что нет ничего адекватного в рекламной стратегии, которая строится на эстетических принципах посещения сауны. На календаре изображена женщина, которая представляет из себя скатерть с наставленными на нее продуктами, а руководители если с ее «живота». Другие амплуа сотрудников выглядели еще более нелепо – руководители примеряли на себя форму пожарных, правоохранителей. Креатив украинских пиарщиков удивил интернет-пользователей. Данный календарь они назвали пиаром через позор. «Колхозники, что с них взять?» - подытожили «патриоты».
Дарья Светозарова
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