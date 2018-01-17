«Патриоты» возмутились пошлым календарем украинской агрокомпании

Авторы комментариев пишут, что нет ничего адекватного в рекламной стратегии, которая строится на эстетических принципах посещения сауны. На календаре изображена женщина, которая представляет из себя скатерть с наставленными на нее продуктами, а руководители если с ее «живота». Другие амплуа сотрудников выглядели еще более нелепо – руководители примеряли на себя форму пожарных, правоохранителей. Креатив украинских пиарщиков удивил интернет-пользователей. Данный календарь они назвали пиаром через позор. «Колхозники, что с них взять?» - подытожили «патриоты».
«Патриоты» возмутились пошлым календарем украинской агрокомпанииВчера, 19:27
Пошлый календарь о реформах в Украине вызвал шквал критики у местных пользователей. Его обнародовал в Сети активист и гонщик Алексей Мочанов.
Российские пользователи устройств Apple заметили ошибку в календаре iPad и iPhone. День Победы, согласно подсказкам приложения, приходится на 8 мая.
Украинские хакеры-патриоты заблокировали счета, через которые финансировались ополченцы Донецкой и Луганской народных республик. Об этом на совей странице в