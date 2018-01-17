Пользователи обсуждают «могилу» телевизору в петербургской администрации

Жители Северной столицы России посетили здание администрации Кировского района Петербурга. Граждане удивились, так как в помещении обнаружили «могилу» телевизору. Информация об этом появилась в популярных социальных сетях.

Люди запечатлели на камеру место, где за черной оградкой стоит на мраморном столбике плазменный телевизор, а внизу возложены цветы. По словам представителей администрации, это табло, на котором высвечивается необходимая информация для посетителей. Чиновники огорчились словам о могилах и полагают, что подобные сравнения в данном случае неуместны. Фотографии опубликовали в Сети, юзеры активно комментируют снимки.

Домбровский Сергей

По мнению пользователей, место действительно напоминает могилу, а черная оградка является истинным свидетельством гибели электронного устройства. Некоторые юзеры начали прощаться с плазмой. Телевизору желали обрести покой на том свете. Фантазеры предложили «похоронить» потерявшее популярность передачи.