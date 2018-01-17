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| | На трассе возле Ростова-на-Дону сели три боевых истребителя

На трассе возле Ростова-на-Дону сели три боевых истребителя

Вчера, 18:45
В ходе учений на трассу возле Ростова-на-Дону приземлились три боевых истребителя. Бомбардировщики Су-34 и два тяжелых истребителя Су-30М2, выполняя учебные маневры приземлились на одну из донских автодорог.

На трассе возле Ростова-на-Дону сели три боевых истребителя

 

Летно-тактические учения проводились в 4 армии ВВС и ПВО ЮВО. Проинформировал о проходящих учениях глава пресс-службы округа Вадим Астафьев. Астафьев конкретизировал, что приземление происходило по методу конвейера: истребители оперативно-тактического класса сначала касались дорожного покрытия, потом «пробегали» несколько метров и снова поднимались в воздух.

Пилоты должны были продемонстрировать условный воздушный бой с противником и посадить авиаборт на «поврежденную» полосу. Впервые на автотрассу посадили тяжелые истребители. Ранее подобные учения проводились только с легкими авиамашинами. Тем не менее, учения прошло успешно, несмотря на сильный ветер.
Дарья Светозарова
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