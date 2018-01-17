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| | Жители Красноярска тонут в фекалиях

Жители Красноярска тонут в фекалиях

Вчера, 18:22
Жители Красноярска жалуются на масштабные прорывы канализации. Пользователи соцсетей жалуются, что Студгородок буквально затопило фекалиями.

Жители Красноярска тонут в фекалиях

 

Красноярцы заявили, что утечка канализационных вод не прекращается с ноября прошлого года. Течь и зловоние, которые царят в ЖК «Орбита» заставляют жителей негодовать и писать гневные комментарии в соцсетях. Однажды обитатели ЖК попробовали самостоятельно прочистить насосную станцию, которая представляет собой будку с двумя насосами. Однако попытка оказалась неудачной. По словам горожан, станция никому не принадлежит по бумагам, поэтому городские власти и не спешат с ее ремонтом.

Ситуация накалилась до предела. Разгневанные обитатели Студгородка расклеивают листовки, в которых призывают всех, кому течь доставляет неудобства, обращаться в горадминистрацию, заявлять о своих претензиях в прокуратуру и Росприроднадзор. Одна из жительниц краевой столицы уже обратилась в надзорные органы и написала, что сложившаяся ситуация вредит здоровью и угрожает жизни горожан. Ответа она пока не получила.
Дарья Светозарова
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