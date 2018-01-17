В Петербурге запрещают использовать флаг города не по делу

Члены ЗакСа согласовали введение штрафов за неправильно использование флага, герба или гимна города Санкт-Петербург.

Для обычных жителей ничего не измениться. Штраф будет составлять от 500 рублей до 2 тысяч рублей. Однако для должностных и юридических лиц всё будет иначе. Цифра будет варьироваться от 5 тысяч рублей и до 150 тысяч рублей.Один из инициаторов закона стал Денис Четырбок. Он следит за жизнью города. Часто наблюдения не дают позитивных результатов. Всяческие компании вешают флаг города у себя на стендах и рекламах без весомой на то причины. Этим и послужило введение штрафов.Вера Сергеева, которая является депутатом, высказала один нюанс: на одежде можно использовать флаг и расхаживать по городу, но нельзя петь гимн и всячески материться при этом.