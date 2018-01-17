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| | В здании бывшей антидопинговой лаборатории в Сочи открыли ресторан

В здании бывшей антидопинговой лаборатории в Сочи открыли ресторан

Вчера, 18:02
Бывшее здание антидопинговой лаборатории в Сочи не планирует расставаться со своей историей, даже с учетом того, что теперь оно превратилось в ресторан La Punto. Там теперь продают коктейли с «говорящими» названиями «Проба Б» и «Мельдоний». Информацией об этом поделились представители Associated Press.
 

В здании бывшей антидопинговой лаборатории в Сочи открыли ресторан

 

В напитках содержатся алкоголь и различные сиропы. В «Мельдоний» вошли энергетический напиток и абсент. В «Пробу Б» вошли текила, соус «Табаско» и самбука. Оба подаются в форме шотов. «Напитки мы так решили назвать, чтобы сохранить историю этого здания. Скандал с допингом действительно неприятен для всей России, но мы не думаем, что обижаем кого-то», объяснила идею коктейлей менеджер заведения Елена Дятлова.
 
Как известно, работает ресторан с 2016 года. Внимание на него журналисты решили обратить, однако внимание на него обратили лишь двумя годами позднее.
 
История с допингом началась весной 2016 года, когда в отношении российских спортсменов выдвинули обвинения по нарушению законодательства. Одним из главных информаторов стал глава Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков.

Николай Офицеров
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