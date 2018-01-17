Во Владивостоке брали плату за посещение кладбища

Администрация одного из самых крупных кладбищ Владивостока оказалась в центре скандала. Местная жительница пожаловалась в Instagram, что сотрудники кладбища требуют плату за аренду ключа.

Виктория Озерова

Во Владивостоке произошел курьезный инцидент. Местная жительница рассказала на своей странице в Instagram, что сотрудники Лесного кладбища закрыли все входы на него, кроме главного, и берут плату за аренду ключа. Публикация привлекла внимание местных СМИ, и история тут же стала достоянием общественности. Жители города были возмущены таким поведением администрации кладбища и требовали прояснения ситуации.Представители СМИ выяснили, что дело в простом недопонимании. В администрации Лесного кладбища подтвердили, что некоторые входы были закрыты для защиты от вандалов. Сотрудники могут дать ключи от них, но требуют залог, так как часто люди не возвращают ключ, и приходится менять замки.