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| | Во Владивостоке брали плату за посещение кладбища

Во Владивостоке брали плату за посещение кладбища

Вчера, 17:32
Администрация одного из самых крупных кладбищ Владивостока оказалась в центре скандала. Местная жительница пожаловалась в Instagram, что сотрудники кладбища требуют плату за аренду ключа.

Во Владивостоке брали плату за посещение кладбища

 

Во Владивостоке произошел курьезный инцидент. Местная жительница рассказала на своей странице в Instagram, что сотрудники Лесного кладбища закрыли все входы на него, кроме главного, и берут плату за аренду ключа. Публикация привлекла внимание местных СМИ, и история тут же стала достоянием общественности. Жители города были возмущены таким поведением администрации кладбища и требовали прояснения ситуации.

Представители СМИ выяснили, что дело в простом недопонимании. В администрации Лесного кладбища подтвердили, что некоторые входы были закрыты для защиты от вандалов. Сотрудники могут дать ключи от них, но требуют залог, так как часто люди не возвращают ключ, и приходится менять замки.
Виктория Озерова
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