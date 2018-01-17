Актёры «Уральских пельменей» ждут компенсации от бывшего директора

Известные актёры, выступающие на шоу под названием «Уральские пельмени», подали в суд на Сергея Нетиевского с целью получения денежной компенсации от реализации его квартир, находящихся в Москве.

Александр Вест

Актёры весьма популярного шоу, в состав которого входят такие известные личности как Максим Ярица, Сергей Калугин, Александр Попов, Вячеслав Мясников, а также Дмитрий Соколов намеревались получить от Нетиевского денежную компенсацию на общую сумму приблизительно 28 миллионов рублей. Участники «пельменей» в судебном иске призывали суд признать недействительным договор, который артисты подписали со своим бывшим директором и творческим объединением «Уральские пельмени», что позволило бы им получить финансовое возмещение на сумму, которую Сергей получил от договора вознаграждения.Отметим, что судейским решением стал отказ в аресте столичных квартир, принадлежащих Сергею Нетиевскому, за неимением достаточных доказательств того, что их бывший директор представляет какую-либо угрозу для исполнения судебного акта в будущем.