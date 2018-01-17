В Сети обсуждают ростовскую благотворительную кофе-акцию

В Ростове активно продвигают новую акцию под названием «Подвешенный кофе», суть которой заключается в том, что людям предлагается купить две чашки кофе, а вторую может забрать, чтобы согреться, любой из бедняков, мёрзнущих на улице.

В одном из ростовских публичных сообществ в социальной сети «ВКонтакте» весьма активно обсуждают целесообразность проведения подобной благотворительной акции. Многие ростовчане выступают с резкой критикой в адрес организаторов акции, аргументируя свою позицию тем, что данный способ продажи лишь принесёт дополнительную прибыль хозяевам кафе, а кофе в итоге достанется халявщикам, которые могут прикинуться нуждающимися.

Александр Вест

Однако, некоторые люди поддерживают данную задумку, заявляя, что от лишней купленной чашки кофе владельцы подобных заведений не обретут миллионы, покупатели не обеднеют, а чашка горячего напитка в итоге действительно может достаться бедняку, мерзнущему на морозе.