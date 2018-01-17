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| | В Сети обсуждают ростовскую благотворительную кофе-акцию

В Сети обсуждают ростовскую благотворительную кофе-акцию

Сегодня, 14:28
В Ростове активно продвигают новую акцию под названием «Подвешенный кофе», суть которой заключается в том, что людям предлагается купить две чашки кофе, а вторую может забрать, чтобы согреться, любой из бедняков, мёрзнущих на улице.

В Сети обсуждают ростовскую благотворительную кофе-акцию

 

В одном из ростовских публичных сообществ в социальной сети «ВКонтакте» весьма активно обсуждают целесообразность проведения подобной благотворительной акции. Многие ростовчане выступают с резкой критикой в адрес организаторов акции, аргументируя свою позицию тем, что данный способ продажи лишь принесёт дополнительную прибыль хозяевам кафе, а кофе в итоге достанется халявщикам, которые могут прикинуться нуждающимися.

 

Однако, некоторые люди поддерживают данную задумку, заявляя, что от лишней купленной чашки кофе владельцы подобных заведений не обретут миллионы, покупатели не обеднеют, а чашка горячего напитка в итоге действительно может достаться бедняку, мерзнущему на морозе.
Александр Вест
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