В Сети обсуждают ростовскую благотворительную кофе-акцию

В одном из ростовских публичных сообществ в социальной сети «ВКонтакте» весьма активно обсуждают целесообразность проведения подобной благотворительной акции. Многие ростовчане выступают с резкой критикой в адрес организаторов акции, аргументируя свою позицию тем, что данный способ продажи лишь принесёт дополнительную прибыль хозяевам кафе, а кофе в итоге достанется халявщикам, которые могут прикинуться нуждающимися.
Однако, некоторые люди поддерживают данную задумку, заявляя, что от лишней купленной чашки кофе владельцы подобных заведений не обретут миллионы, покупатели не обеднеют, а чашка горячего напитка в итоге действительно может достаться бедняку, мерзнущему на морозе.