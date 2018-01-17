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| | В Ростове "зацеперы" устроили опасное катание на санях

В Ростове "зацеперы" устроили опасное катание на санях

Сегодня, 13:54
Забавный видеоролик появился на просторах социальных сетей и сразу же привлек внимание сетевой общественности. На нем компаний молодых людей из Ростова устроила заезд на санях по заснеженному городу, однако в качестве «ездового животного» был выбран скоростной автомобиль.
 

 

На кадрах, появившегося во «ВКонтакте» видеоролика можно увидеть, как транспортное средство на приличной скорости мчится по дороге, а сзади на санках прикреплен улыбающийся молодой человек. Мгновенно под роликом появилась масса комментариев, а сами пользователи разделились на два противоборствующих лагеря. Одни утверждали, что подобное времяпрепровождение чистой воды веселье и дурачество, а другие отметили, что все это может закончиться, как минимум, травмами, а, как максимум, летальным исходом.
 
Участники обсуждения задали авторам ролика резонный вопрос о том, что они, вероятно, не подумали, что случится с ними, если «на повороте будет занос на встречку». Вторая часть ростовчан посчитала, что подобные мнения проявления ханжества пользователей, которые обманывают сами себя.
 
«Боже, да вас послушать, так вообще непонятно, была ли у вас молодость! С таким мнением о жизни, лучше из комнаты вообще не выходить. Какие вы нудные и скучные», - заявила одна из пользовательниц.

Николай Офицеров
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