В Ростове ввели режим повышенной готовности из-за непогоды

Синоптики обещают в период с 17 по 19 января в Ростове обильные осадки в виде снега, ухудшение видимости на дорогах, порывы ветра до 20 метров в секунду. Информацию об этом распространяют местные СМИ.

Домбровский Сергей

Администрация города и сотрудники МЧС рекомендуют жителям быть внимательными на улицах. На балконах желательно не оставлять вещей, которые могут свалиться вниз по воздействием сильного ветра и травмировать прохожих. Возможны падения деревьев и обвалы крыш. Особенно осторожно нужно вести себя на проезжей части. В результате обильных осадков видимость на дорогах снизится, поэтому руководители МЧС призывают водителей к тому, чтобы они ездили медленнее, чем обычно.Родителям советуют не оставлять санки с детьми возле деревьев. Прогнозируют возникновение сильных дорожных пробок. Все службы города находятся в состоянии повышенной готовности. Пока синоптики не сообщают о том, когда погода в Ростове улучшится.