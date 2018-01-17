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| | Ростовчанин знает, как уменьшить заторы на Нагибина

Ростовчанин знает, как уменьшить заторы на Нагибина

Сегодня, 11:08
На сайте, посвящённом сервису под названием «Активный ростовчанин», житель Ростова-на-Дону по имени Дмитрий Шавкунов разместил предложение, способное в значительной степени уменьшить дорожные заторы на проспекте Нагибина.

Ростовчанин знает, как уменьшить заторы на Нагибина

 

В предложении, размещённом на сайте ростовского сервиса, ростовчанин заявил, что избавиться от дорожных заторов на проспекте можно будет с помощью расширения дорожного пути на участке от Нансена до Ленина. Также, по мнению Шавкунова, возведение подземного перехода поспособствует уменьшению потока пешеходов, замедляющих прохождение транспортных средств. Отметим, Дмитрий также предложил смещение пешеходных дорожек, а также сокращение времени работы светофора, что увеличит свободное «окно» для движения транспортного потока.

Помимо вышеперечисленных пунктов, ростовчанин также предложил установить камеры видеонаблюдения на остановке вблизи улицы Турмалиновской, а также на перекрёстке неподалёку.
Александр Вест
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