Видео наглого крокодила, который украл улов рыбака, взорвало Сеть

В Сети появилось необычное видео, которое показывает, как на территории Австралии гигантский крокодил буквально из-под удочки украл улов у местного рыбака. Видеоролик монстра-похитителя взорвал социальные сети.

Светлана Славянская

В северной части Австралии рыбак Люк Робертсон ловил из озера, где водятся крокодилы, рыбу. В момент, когда рыбак поймал на удочку улов и потянул, за рыбой последовал гигантский крокодил, который выхватил улов прямо из-под удочки рыбака. По словам самого Робертсона, в тот момент в воде находилось около 10-15 крокодилов, и только один решился украсть его рыбу.Мужчина рассказал, что в момент, когда гигантский крокодил внезапно бросился к рыбе, у него подкосились ноги и участилось сердцебиение, так как крокодил мог наброситься и на него самого. Видео с крокодилом и рыбаком продолжает набирать популярность на YouTube.