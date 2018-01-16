Погоду можно контролировать: Высотные струйные течения способны провоцировать катаклизмы

Мнения

Погоду можно контролировать: Высотные струйные течения способны провоцировать катаклизмы

Какие изменения ожидают нашу планету?

Земля переместится в другую галактику: Катастрофа неизбежна

От Редактора

Земля переместится в другую галактику: Катастрофа неизбежна

Земля сменит местоположение из-за объединения Млечного пути и Андромеды.

Сюжеты :

Ольга Бузова выложила сексуальное видео «себя любимой» в воде В Исландии женщина сняла на видео 2 круглых НЛО Учёные: Гигиена полости рта предотвращает развитие рака Робот-ребёнок нашёл самое грязное место в доме In your head, Zombie! 46-летняя солистка The Cranberries Долорес О’Риордан скончалась в Лондоне «Дочь всё видит и слышит»: Поклонники Даны Борисовой шокированы истинным лицом кумира, которое открылось на новом шоу «Синтоловый качок» Кирилл Терёшин принялся увеличивать губы Учёные: Новый тест предсказывает эффективность лечения рака крови Около 1500 людей эвакуированы из–за извержения вулкана в Папуа - Новая Гвинея Анна Семенович поделилась грудью с Галыгиным и Хрусталёвым Фанатам перестала нравиться голая Наталья Рудова Парень, изнасиловавший Шурыгину, станет видеоблогером
| | Куриные полуфабрикаты признали опасными для здоровья

Куриные полуфабрикаты признали опасными для здоровья

Вчера, 18:33
Специалисты организации «Росконтроль» провели проверку мяса курей-бройлеров, которые продают различные компании. Итоги исследования оказались печальными, так как во всех образцах нашли несоответствие действующим нормам качества.

Куриные полуфабрикаты признали опасными для здоровья

 

В курином мясе двух компаний обнаружили серьезные инфекции: сальмонеллы и листерии. Эти бактерии могут привести к проблемам со здоровьем. Помимо этого, эксперты заметили, что торговцы добавляют в продукт соляной раствор, дабы увеличить массу продукции. Мясо трех предприятий содержит следы замораживания. Работники компаний добавляют антибиотики в кур, чтобы избавить ее от инфекций, это тоже запрещается существующими нормами.

По словам специалистов, ситуация с полуфабрикатами в России плачевная. Эксперты исследовали продукцию различных фирм-производителей в разных ценовых диапазонах, но везде столкнулись с нарушениями. Работники «Росконтроля» советуют покупателям обращать внимание на приобретаемый товар. Человек должен попробовать мясо на ощупь пальцем, если вмятина от надавливания исчезает быстро, это говорит о свежести продукта. В противном случае лучше отказаться от покупки, так как подобное приобретение чревато опасностями.
Домбровский Сергей
Новости по теме
Эксперты рассказали, из чего на самом деле делают сервелат
Эксперты рассказали, из чего на самом деле делают сервелат

Специалисты Роскачества провели проверки 28 брендов варено-копченой колбасы. Из проверенных видов 18 сделаны по ГОСТу, остальные по техническому

Куриные наггетсы из McDonalds оказались опасными для здоровья
Куриные наггетсы из McDonalds оказались опасными для здоровья

Куриные наггетсы из McDonalds оказались опасными для здоровья. Сотрудники Россельхознадзора нашли в них фуразолидон, вещество, относящееся к антибиотикам.

В Курской области в мясе нашли листерии
В Курской области в мясе нашли листерии

В одной из столовых в Курской области в результате плановой санитарной проверки были выявлены куриные полуфабрикаты, которые содержали листерии.

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2017 VladTime.ru - новости