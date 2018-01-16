Куриные полуфабрикаты признали опасными для здоровья

Специалисты организации «Росконтроль» провели проверку мяса курей-бройлеров, которые продают различные компании. Итоги исследования оказались печальными, так как во всех образцах нашли несоответствие действующим нормам качества.

Домбровский Сергей

В курином мясе двух компаний обнаружили серьезные инфекции: сальмонеллы и листерии. Эти бактерии могут привести к проблемам со здоровьем. Помимо этого, эксперты заметили, что торговцы добавляют в продукт соляной раствор, дабы увеличить массу продукции. Мясо трех предприятий содержит следы замораживания. Работники компаний добавляют антибиотики в кур, чтобы избавить ее от инфекций, это тоже запрещается существующими нормами.По словам специалистов, ситуация с полуфабрикатами в России плачевная. Эксперты исследовали продукцию различных фирм-производителей в разных ценовых диапазонах, но везде столкнулись с нарушениями. Работники «Росконтроля» советуют покупателям обращать внимание на приобретаемый товар. Человек должен попробовать мясо на ощупь пальцем, если вмятина от надавливания исчезает быстро, это говорит о свежести продукта. В противном случае лучше отказаться от покупки, так как подобное приобретение чревато опасностями.