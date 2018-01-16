Погоду можно контролировать: Высотные струйные течения способны провоцировать катаклизмы

Мнения

Погоду можно контролировать: Высотные струйные течения способны провоцировать катаклизмы

Какие изменения ожидают нашу планету?

Земля переместится в другую галактику: Катастрофа неизбежна

От Редактора

Земля переместится в другую галактику: Катастрофа неизбежна

Земля сменит местоположение из-за объединения Млечного пути и Андромеды.

Сюжеты :

Ольга Бузова выложила сексуальное видео «себя любимой» в воде В Исландии женщина сняла на видео 2 круглых НЛО Учёные: Гигиена полости рта предотвращает развитие рака Робот-ребёнок нашёл самое грязное место в доме In your head, Zombie! 46-летняя солистка The Cranberries Долорес О’Риордан скончалась в Лондоне «Дочь всё видит и слышит»: Поклонники Даны Борисовой шокированы истинным лицом кумира, которое открылось на новом шоу «Синтоловый качок» Кирилл Терёшин принялся увеличивать губы Учёные: Новый тест предсказывает эффективность лечения рака крови Около 1500 людей эвакуированы из–за извержения вулкана в Папуа - Новая Гвинея Анна Семенович поделилась грудью с Галыгиным и Хрусталёвым Фанатам перестала нравиться голая Наталья Рудова Парень, изнасиловавший Шурыгину, станет видеоблогером
| | Никита Михалков прокомментировал своё нахождение в черном списке Украины

Никита Михалков прокомментировал своё нахождение в черном списке Украины

Вчера, 19:07
Никита Сергеевич Михалков изложил свою мысль по поводу ситуации. Общественный деятель попал в черный список Украины, как «опасная личность».

Никита Михалков прокомментировал своё нахождение в черном списке Украины

 

Знаменитость считает иначе. Все, кто находится в черном списке, на самом деле не являются угрозой – считает Михалков. Вот отрывок цитаты: «Я абсолютно убежден, что никто из нас, внесенных в этот список, не является опасными для украинского народа…»

Никита Сергеевич добавил, что когда закончится вся это глупость, тогда творчество двух стран вновь начнет иметь общие ценности. Во вторник, помимо Михалкова, в это список «опасных личностей для Украины» вошли еще три человека: белорусский ведущий Дмитрий Шепелев, репер под псевдонимом Баста (Василий Вакуленко) и певец Дмитрий Фомин.
Новости по теме
Никита Михалков и Баста попали в «черный список» Минкульта Украины
Никита Михалков и Баста попали в «черный список» Минкульта Украины

Минкульт Украины обновил перечень деятелей, представляющих опасность для нацбезопасности страны. В «черный список» попали еще несколько россиян, среди которых

Никита Михалков по поводу запрета на въезд в Украину: Страна опустеет
Никита Михалков по поводу запрета на въезд в Украину: Страна опустеет

Режиссер Никита Михалков прокомментировал свое попадание в «черный список» СБУ. По мнению мэтра кино, Украина опустеет, если ее руководство продолжит подобную

В мае Никита Михалков посетит ЛНР
В мае Никита Михалков посетит ЛНР

В мае месяце Никита Михалков, известный российский продюсер и режиссер, посетит ЛНР. Для жителей области он намерен представить свою картину «Солнечный удар»,

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2017 VladTime.ru - новости