Никита Михалков прокомментировал своё нахождение в черном списке Украины

Никита Сергеевич Михалков изложил свою мысль по поводу ситуации. Общественный деятель попал в черный список Украины, как «опасная личность».

Знаменитость считает иначе. Все, кто находится в черном списке, на самом деле не являются угрозой – считает Михалков. Вот отрывок цитаты: «Я абсолютно убежден, что никто из нас, внесенных в этот список, не является опасными для украинского народа…»Никита Сергеевич добавил, что когда закончится вся это глупость, тогда творчество двух стран вновь начнет иметь общие ценности. Во вторник, помимо Михалкова, в это список «опасных личностей для Украины» вошли еще три человека: белорусский ведущий Дмитрий Шепелев, репер под псевдонимом Баста (Василий Вакуленко) и певец Дмитрий Фомин.