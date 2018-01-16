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| | Роскачество нашло кишечную палочку и плесень в популярных марках кефира

Роскачество нашло кишечную палочку и плесень в популярных марках кефира

Вчера, 17:44
Специалисты Российской системы качества провели анализ 36 самых популярных марок кефира. Всего на эксперименты отправились продукты от 36 фирм, более половины из них не соответствует требованиям.

Роскачество нашло кишечную палочку и плесень в популярных марках кефира

 

Роскачество протестировало самые популярные марки кефира, среди которых оказались 3 белорусских и 33 отечественных. В 19 из них эксперты обнаружили нарушения различной степени важности. При этом фальсификатами признали, из-за обнаруженных в них жиров растительного происхождения, 4 марки. Лидером по количеству нарушений стал «Буденновскмолпродукт», в нем были выявлены не соответствие массы нетто и сухого молочного остатка, кишечная палочка и растительные жиры. Опасные бактерии были найдены еще в 4 напитках, а в кефире «Околица» – плесень.

При этом успешно прошли исследование продукты 7 марок, среди которых «Дмитровский молочный завод», «Чабан», Zorka и другие. Товаром повышенного качества признали кефир 10 торговых марок.
Виктория Озерова
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