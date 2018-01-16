Роскачество нашло кишечную палочку и плесень в популярных марках кефира

Специалисты Российской системы качества провели анализ 36 самых популярных марок кефира. Всего на эксперименты отправились продукты от 36 фирм, более половины из них не соответствует требованиям.

Виктория Озерова

Роскачество протестировало самые популярные марки кефира, среди которых оказались 3 белорусских и 33 отечественных. В 19 из них эксперты обнаружили нарушения различной степени важности. При этом фальсификатами признали, из-за обнаруженных в них жиров растительного происхождения, 4 марки. Лидером по количеству нарушений стал «Буденновскмолпродукт», в нем были выявлены не соответствие массы нетто и сухого молочного остатка, кишечная палочка и растительные жиры. Опасные бактерии были найдены еще в 4 напитках, а в кефире «Околица» – плесень.При этом успешно прошли исследование продукты 7 марок, среди которых «Дмитровский молочный завод», «Чабан», Zorka и другие. Товаром повышенного качества признали кефир 10 торговых марок.