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| | ЦППК запускает приложение с расписанием электричек в столичном регионе

ЦППК запускает приложение с расписанием электричек в столичном регионе

Сегодня, 12:30
Представители Центральной пригородной пассажирской компании выступили с заявлением о том, что главный оператор пригородных железнодорожных перевозок Москвы запускает собственное мобильное приложение «Расписание электричек».
 

ЦППК запускает приложение с расписанием электричек в столичном регионе

 

С его помощью юзерам будет дана возможность в режиме реального времени получать всю актуальную информацию, связанную с графиком движения электропоездов. Представители прессы сообщают об этом, ссылаясь на пресс-службу компании. «Это весьма удобный и крайне эффективный помощник, с помощью которого можно сэкономить время пассажирам пригородных электропоездов. В приложении уже можно ознакомиться с некоторыми базовыми функциями. Проводится непрерывная работа, связанная с расширением. На данный момент юзеры могут в режиме реального времени получать себе информацию относительно того, каков график движения пригородных электропоездов, причем, не через посредников, а напрямую от перевозчика», - утверждают в пресс-службе.
 
Точность информации, связанной с прибытием электропоезда, рассчитывается до минуты. Дабы у пассажира появилась возможность максимально комфортно планировать собственную поездку, в приложении предусмотрена возможность выбора электропоездов относительно конкретной категории.
 
Для максимального удобства пассажиров в «Расписание электричек» встроена автоматизированная подсказка по вводу станции и назначения, которое будет соотносить результат поиска с указанной станцией.

Николай Офицеров
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