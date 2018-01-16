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| | СМИ: В России ужесточат требования к качеству водки

СМИ: В России ужесточат требования к качеству водки

Сегодня, 11:44
Представители Росстандарта намерены уже к 2019 году утвердить новый ГОСТ, который будет действовать для водки. Соответствующие сведения были представлены прессой со ссылкой на ведомство. Новый стандарт предполагает ужесточенные требования относительно сырья и должен проводить в нормативные акты формулировку о «российском качестве».
 

СМИ: В России ужесточат требования к качеству водки

 

Разработка данного ГОСТ ведется уже на протяжении двух лет. Началась она вместе с подготовкой соответствующего стандарта качества для коньяков, который в силу вступит уже с 1 января 2017 года под названием «Российское качество. Коньяки Особые». «В названии фигурирует словосочетание о «российском качестве». Это подчеркивает важность того, какой высокий уровень заданных стандартов выдается отечественным спиртным напиткам.
 
Речь, в данном случае, идет об увеличении качества физико-химических показателей», отмечает представитель Росстандарта, комментируя новый ГОСТ. Также известно, что новый ГОСТ не подразумевает обязательный переход всех существующих производителей на новые показатели стандарта, как отметили в ведомстве.
 
Однако производители, которые смогут выдержать необходимый параметр характеристики, смогут указывать на своей этикетке, что продукт соответствует новому стандарту качества.

Николай Офицеров
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