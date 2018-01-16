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| | Дети старше 10 лет смогут пользоваться поездами в РФ без родителей

Дети старше 10 лет смогут пользоваться поездами в РФ без родителей

Сегодня, 10:49
Петр Иванов, являющийся гендиректором акционерного общества «Федеральная пассажирская компания», рассказал о том, что поездами дальнего следования вскоре смогут пользоваться и дети без родителей, возраст которых превышает 10 лет.

Дети старше 10 лет смогут пользоваться поездами в РФ без родителей

 

Иванов заметил, что в случае необходимости дети смогут пользоваться поездами в Российской Федерации без присутствия их родителей, а опекой пассажиров возрастом старше 10 лет займутся проводники. Пётр также отметил, что данная возможность должна стать доступной для всех регионов Российской Федерации уже в нынешнем году. Также Иванов уточнил, что по прибытии поезда в указанный пункт назначения ребёнок будет передан проводником лицу, которое было указано родителями при отправлении их чада.

В данный момент такая возможность всё ещё отсутствует, а отправка детей на специальные соревнования, или на отдых может быть осуществлена лишь при организации специальных групп, в которых присутствуют сразу несколько пассажиров малого возраста.
Александр Вест
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