Дети старше 10 лет смогут пользоваться поездами в РФ без родителей

Петр Иванов, являющийся гендиректором акционерного общества «Федеральная пассажирская компания», рассказал о том, что поездами дальнего следования вскоре смогут пользоваться и дети без родителей, возраст которых превышает 10 лет.

Александр Вест

Иванов заметил, что в случае необходимости дети смогут пользоваться поездами в Российской Федерации без присутствия их родителей, а опекой пассажиров возрастом старше 10 лет займутся проводники. Пётр также отметил, что данная возможность должна стать доступной для всех регионов Российской Федерации уже в нынешнем году. Также Иванов уточнил, что по прибытии поезда в указанный пункт назначения ребёнок будет передан проводником лицу, которое было указано родителями при отправлении их чада.В данный момент такая возможность всё ещё отсутствует, а отправка детей на специальные соревнования, или на отдых может быть осуществлена лишь при организации специальных групп, в которых присутствуют сразу несколько пассажиров малого возраста.