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| | Кадыров подарил привезенной из Азербайджана 104-летней женщине дом

Кадыров подарил привезенной из Азербайджана 104-летней женщине дом

Вчера, 21:40

Возглавляющий Чечню Рамзан Кадыров посетил пожилую женщину, которую нашли в одном из приютов в Азербайджане. Именно ей региональный фонд имени Ахмата-Хаджи Кадырова подарил новый дом в Грозном, о чем в понедельник рассказали сотрудники местных СМИ.

 

Кадыров подарил привезенной из Азербайджана 104-летней женщине дом

 

 

Еще в начале января сотрудники МВД Азербайджана сообщали о том, что в Чечню и Дагестан был направлен ряд запросов после того, как в доме престарелых в беспомощном состоянии была найдена 104-летняя Мадина Алиева. Женщина заявила, что является уроженкой Дагестана, а по национальности она чеченка. Кадыров отметил, что намерен перевезти женщину в Чечню вне зависимости от того, где она проживала раньше, так как она нуждается в заботе. После принятого решения представители главы Чечни доставили женщину в Чечню.

 

«104-летняя Мадина Алиева заявила, что свой дом обрела в Грозном. Он был выделен ей фондом Ахмата-Хаджи Кадырова. Располагается он в Октябрьском районе, а ключи и документы женщине вручили представители руководства республики», - заявили в местных СМИ.

Известно, что дом со всеми удобствами, обставлен мебелью, имеется весь необходимый инвентарь и техника.

 

«Алиева утверждает, что родилась она и провела всю жизнь в Иордании. На склоне лет решила вернуться в Чечню – свою историческую родину, однако у не похитили денежные средства, паспорт и украшения. В итоге она вынуждена была поселиться в приюте Сестер матери Терезы в Баку», - отмечается в полученных сведениях.


Николай Офицеров
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