Геи подали в суд на Смольный за запрет митинга в Петербурге

Представители ЛГБТ-сообщества города Санкт-Петербург заявили, что обратились в суд с иском на комитет законности, правопорядка и безопасности. Причиной иска стал отказ властей на запрос о проведении митингов и гей-парадов в городе.

Секс-меньшинства России планировали провести в культурной столице несколько митингов и гей-парадов 27 декабря. Планировались, что подобные мероприятия должны были объяснить людям о толерантном отношении ко всем представителям этой культуры.Так как в РФ для того, чтобы провести митинг или другое массовое собрание нужно обратиться к властям, то представители движения ЛГБТ сделали это в средине декабря прошлого года. На свой запрос о проведении нескольких мероприятий в разных частях города они получили отказ от комитета.При этом, некоторые активисты меньшинств решили оспорить такое решение чиновников. Они подали иск в суд на комитет, запретивший митинги. В ближайшее время дело будет рассмотрена. Если чиновники проиграют, что ЛГБТ проведет свои митинги на улицах города.Кроме местных властей против таких мероприятий выступили и местные жители. Они считают нецелесообразным устраивать пропаганду гомосексуализма в Санкт-Петербурге.В странах бывшего СНГ негативно ставятся к людям с нетрадиционной сексуальной ориентацией. Во время парадов в Киеве, Москве и других городах, геев часто избивали и прогоняли с улиц.