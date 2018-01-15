В Москве открылся первый передовой центр госуслуг «Мои документы»

15 декабря в столице РФ в международном деловом центре «Москва-сити», расположенном на Пресненской набережной, открылось первое передовое заведение по предоставлению государственных услуг «Мои документы».

Домбровский Сергей

На торжественном мероприятии присутствовал градоначальник Сергей Собянин. По словам мэра, в каждом районе Москвы действуют свои МФЦ, предоставляющие населению 170 услуг. Основной целью представителей администрации столицы является ускорение этого процесса. В «Москва-сити» люди получат банковские, юридические, нотариальные и прочие услуги. В передовом центре прием граждан будет происходить на два часа дольше, нежели в стандартных. Двери заведения открыты до десяти часов вечера, это удобно для работающих людей.В новом центре заметили известного российского телевизионного ведущего Андрея Малахова, который пришел зарегистрировать своего малыша. Журналист поблагодарил Собянина, поскольку процедура заняла на порядок меньше времени, нежели ранее в подобных случаях, когда человека гоняли по множеству кабинетов ради получения кипы документов.