Ракетная тревога на Гавайях: Случайность или тренировка?

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Ракетная тревога на Гавайях: Случайность или тренировка?

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НЛО в прямом эфире новостей и над Зоной 51: Вторжение или дружественный акт?

От Редактора

НЛО в прямом эфире новостей и над Зоной 51: Вторжение или дружественный акт?

НЛО продолжают «выходить из тени».

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| | В Москве открылся первый передовой центр госуслуг «Мои документы»

В Москве открылся первый передовой центр госуслуг «Мои документы»

Вчера, 17:25
15 декабря в столице РФ в международном деловом центре «Москва-сити», расположенном на Пресненской набережной, открылось первое передовое заведение по предоставлению государственных услуг «Мои документы».

В Москве открылся первый передовой центр госуслуг «Мои документы»

 

На торжественном мероприятии присутствовал градоначальник Сергей Собянин. По словам мэра, в каждом районе Москвы действуют свои МФЦ, предоставляющие населению 170 услуг. Основной целью представителей администрации столицы является ускорение этого процесса. В «Москва-сити» люди получат банковские, юридические, нотариальные и прочие услуги. В передовом центре прием граждан будет происходить на два часа дольше, нежели в стандартных. Двери заведения открыты до десяти часов вечера, это удобно для работающих людей.

В новом центре заметили известного российского телевизионного ведущего Андрея Малахова, который пришел зарегистрировать своего малыша. Журналист поблагодарил Собянина, поскольку процедура заняла на порядок меньше времени, нежели ранее в подобных случаях, когда человека гоняли по множеству кабинетов ради получения кипы документов.
Домбровский Сергей
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