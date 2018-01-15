В Москве открылся первый передовой центр госуслуг «Мои документы»

На торжественном мероприятии присутствовал градоначальник Сергей Собянин. По словам мэра, в каждом районе Москвы действуют свои МФЦ, предоставляющие населению 170 услуг. Основной целью представителей администрации столицы является ускорение этого процесса. В «Москва-сити» люди получат банковские, юридические, нотариальные и прочие услуги. В передовом центре прием граждан будет происходить на два часа дольше, нежели в стандартных. Двери заведения открыты до десяти часов вечера, это удобно для работающих людей.
В новом центре заметили известного российского телевизионного ведущего Андрея Малахова, который пришел зарегистрировать своего малыша. Журналист поблагодарил Собянина, поскольку процедура заняла на порядок меньше времени, нежели ранее в подобных случаях, когда человека гоняли по множеству кабинетов ради получения кипы документов.