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НЛО в прямом эфире новостей и над Зоной 51: Вторжение или дружественный акт?

От Редактора

НЛО в прямом эфире новостей и над Зоной 51: Вторжение или дружественный акт?

НЛО продолжают «выходить из тени».

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| | Жительница Якутска показала, как выглядят ресницы при -50

Жительница Якутска показала, как выглядят ресницы при -50

Вчера, 16:48
Анастасия Груздева неожиданно стала звездой Instagram. Жительница Якутска просто сделала фото в 50-градусный мороз.

Жительница Якутска показала, как выглядят ресницы при -50

 

На днях в Якутии установилась рекордно низкая для местности температура: мороз достигает -59 градусов по Цельсию. В такие холодные дни местные жители не просто выходят из дома, но и делают селфи. Благодаря одному фото девушка из Якутска обрела популярность не только среди соотечественников, а и за рубежом. Анастасия Груздева показала, как выглядят ресницы при температуре -50. Также девушка выложила видео, на котором видно, как она моргает с обледенелыми ресницами. Тут же девушка похвалила свою тушь для ресниц, сообщив, что по прибытию на место не превращается «в панду».

Фото жительницы Якутска за сутки набрало более 20 тысяч отметок «мне нравится». В комментариях многие посочувствовали девушке, а некоторые наоборот сообщили, что завидуют, так как у них зимой жарко. Некоторые не поверили, что снимок настоящий.
Виктория Озерова
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