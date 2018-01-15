В Московском зоопарке устроили «реалити-шоу» с участием животных

Московский зоопарк начали оснащать видеокамерами. Теперь за животными можно будет смотреть из любой точки мира.

Руководство Московского зоопарка сообщило об установке нескольких новых видеокамер наблюдения в вольерах редких животных. Это сделано для того, чтобы все желающие могли насладиться видом животных. Ведь некоторые из них очень пугливые, и не показываются на людях во время экскурсий.Инновацию ввели намного раньше. Первым под прицелом камер оказался белый медведь в 2016 году. Сейчас посетители официального сайта могут пронаблюдать за красными пандами, гепардами и ягуарунди. Последние – самые скрытые животные в зоопарке. Представителей кошачьих очень сложно увидеть днем в клетке, поэтому за ними можно уже пронаблюдать в любое время, находясь дома.Количество просматриваемых животных планируется увеличить. К концу мая текущего года камерами видеонаблюдения могут оснастить все клетки зоопарка.Кроме внедрения видеокамер, планируется также и обновления клеток вольеров. Нынешние железные прутья заменят на более тонкие элементы из мягкого металла. Благодаря этому посетители смогут намного лучше увидеть животных, а представители фауны во время своих игр меньше будут повреждать свои части тела.