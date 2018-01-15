Ракетная тревога на Гавайях: Случайность или тренировка?

Мнения

Ракетная тревога на Гавайях: Случайность или тренировка?

Ложное ЧП на Гавайях.

НЛО в прямом эфире новостей и над Зоной 51: Вторжение или дружественный акт?

От Редактора

НЛО в прямом эфире новостей и над Зоной 51: Вторжение или дружественный акт?

НЛО продолжают «выходить из тени».

Сюжеты :

Около 1500 людей эвакуированы из–за извержения вулкана в Папуа - Новая Гвинея Анна Семенович поделилась грудью с Галыгиным и Хрусталёвым Фанатам перестала нравиться голая Наталья Рудова Парень, изнасиловавший Шурыгину, станет видеоблогером SpaceX отозвала продажу сувениров спутника Zuma Как россияне помогают Северной Корее строить ядерные ракеты Анастасия Волочкова опять снялась в костюме Евы Робот-ребёнок нашёл самое грязное место в доме Уфолог: В появлении НЛО в Мексике виноваты NASA и SpaceX Врачи рассказали, как не получить травму на горнолыжном курорте От ссоры Борисовой и Кравец серьёзно пострадала дочь актрисы Сбербанк блокирует переводы на «мошеннические» счета Навального
| | В Московском зоопарке устроили «реалити-шоу» с участием животных

В Московском зоопарке устроили «реалити-шоу» с участием животных

Сегодня, 13:30
Московский зоопарк начали оснащать видеокамерами. Теперь за животными можно будет смотреть из любой точки мира.

В Московском зоопарке устроили «реалити-шоу» с участием животных

 

Руководство Московского зоопарка сообщило об установке нескольких новых видеокамер наблюдения в вольерах редких животных. Это сделано для того, чтобы все желающие могли насладиться видом животных. Ведь некоторые из них очень пугливые, и не показываются на людях во время экскурсий.

Инновацию ввели намного раньше. Первым под прицелом камер оказался белый медведь в 2016 году. Сейчас посетители официального сайта могут пронаблюдать за красными пандами, гепардами и ягуарунди. Последние – самые скрытые животные в зоопарке. Представителей кошачьих очень сложно увидеть днем в клетке, поэтому за ними можно уже пронаблюдать в любое время, находясь дома.

Количество просматриваемых животных планируется увеличить. К концу мая текущего года камерами видеонаблюдения могут оснастить все клетки зоопарка.

Кроме внедрения видеокамер, планируется также и обновления клеток вольеров. Нынешние железные прутья заменят на более тонкие элементы из мягкого металла. Благодаря этому посетители смогут намного лучше увидеть животных, а представители фауны во время своих игр меньше будут повреждать свои части тела.
Новости по теме
Московский зоопарк научит уходу за экзотическими животными
Московский зоопарк научит уходу за экзотическими животными

Курсы по уходу за экзотическими животными будут открыты в Академии в Московском зоопарке весной следующего года. Специалисты зоопарка обучат горожан, как

В Московском зоопарке медведи проснулись после зимней спячки
В Московском зоопарке медведи проснулись после зимней спячки

В Московском зоопарке медведи снова вышли на прогулку после спячки. Посетители уже могут увидеть животных в вольерах на Острове.

В Московском зоопарке назвали самых популярных животных
В Московском зоопарке назвали самых популярных животных

В Московском зоопарке назвали наиболее популярных животных, вызывающих большую симпатию у многочисленных посетителей. Выводы делались на основе проведенного

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2017 VladTime.ru - новости