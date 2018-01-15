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НЛО продолжают «выходить из тени».

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| | Девушка с 10-м размером груди просит денег на операцию

Девушка с 10-м размером груди просит денег на операцию

Сегодня, 13:12
Джасмин Власси, 20-летняя жительница Шотландии, мечтает сделать пластику груди. Вот только девушка просит денег не на увеличение своего достоинства, а на уменьшение, ведь у нее и так 10-й размер.

Девушка с 10-м размером груди просит денег на операцию

 

Джасмин Власси создала страницу на ресурсе GoFundMe. Девушка рассказала свою историю и попросила неравнодушных помочь ей. По словам Джасмин, уже в 14 лет у нее была слишком большая грудь, она очень этого стеснялась и не могла нормально ходить на уроки физической культуры. Далее грудь девушки продолжала расти, причиняя ей этим еще более неудобств. Сейчас девушка обладает 10-м размером, но мечтает избавиться от своего физического недостатка, так как это приводит к проблемам со спиной.

Для осуществления мечты Джасмин не хватает семи тысяч фунтов стерлингов. Собрать нужную сумму девушка решила при помощи интернета и неравнодушных к ее проблеме. Джасмин очень тяжело было рассказать обо всем в Сети, но другого выхода у нее нет.
Виктория Озерова
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