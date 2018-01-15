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| | В Красноярске корпоратив закончился увольнением для врача из-за видео с танцем живота

В Красноярске корпоратив закончился увольнением для врача из-за видео с танцем живота

Сегодня, 11:30
В одной из больниц Красноярска по собственному желанию уволилась врач, после публикации в СМИ видео с новогоднего корпоратива. На нем женщина исполняет танец живота.

В Красноярске корпоратив закончился увольнением для врача из-за видео с танцем живота

 

Об инциденте стало известно благодаря местным СМИ. Они выложили в сеть видео с празднования Нового года в БСМП Красноярска. На нем видно, как две женщины, переодетые в откровенные костюмы, исполняют танец живота. Также видно большой стол, накрытый множеством еды. За кадром слышно праздничные крики и песни.

 
 
 
Действия происходили в здании БСМП. В то время там находились пациенты, которым нужна была тишина.

После публикации видеоматериалов, главная героиня ролика подала заявления об увольнении. Теперь женщина больше не работает в заведении. Всем остальным участникам новогоднего шоу были сделаны выговоры и проведены с ними разъяснительные беседы.

Журналисты сообщают, что в больнице главный врач выдал указ, который запрещал подобные мероприятия в праздник. При этом, подчиненные ослушались руководителя. Каждый из них написал объяснительную.
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