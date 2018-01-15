Из 83 стран отзовут зараженное сальмонеллой детское питание

Руководитель компании Lactalis объявил, что отзовут назад более 12 миллионов баночек детского питания, которое может быть заражено сальмонеллой.

Глава компании Эммануэль Бенье очень переживает, чтобы от продукции не заразились дети. Он готов сотрудничать со следствием и не будет ничего скрывать, для того чтобы узнать, из-за чего произошло заражение. Также Бенье заверил, что компания ужесточит санитарный контроль на производстве. Во Франции в прошлом году от детского питания уже заразилось инфекцией 35 детей, в этом году таких случаев зафиксировано не было.Напомним, что в декабре предыдущего года Роспотребнадзор проинформировал российских покупателей о возможном заражении сальмонеллой детского питания компании Lactalis, которая начала отзывать свою продукцию.