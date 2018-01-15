Из 83 стран отзовут зараженное сальмонеллой детское питание

Глава компании Эммануэль Бенье очень переживает, чтобы от продукции не заразились дети. Он готов сотрудничать со следствием и не будет ничего скрывать, для того чтобы узнать, из-за чего произошло заражение. Также Бенье заверил, что компания ужесточит санитарный контроль на производстве. Во Франции в прошлом году от детского питания уже заразилось инфекцией 35 детей, в этом году таких случаев зафиксировано не было.
Напомним, что в декабре предыдущего года Роспотребнадзор проинформировал российских покупателей о возможном заражении сальмонеллой детского питания компании Lactalis, которая начала отзывать свою продукцию.