Ракетная тревога на Гавайях: Случайность или тренировка?

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Ракетная тревога на Гавайях: Случайность или тренировка?

Ложное ЧП на Гавайях.

НЛО в прямом эфире новостей и над Зоной 51: Вторжение или дружественный акт?

От Редактора

НЛО в прямом эфире новостей и над Зоной 51: Вторжение или дружественный акт?

НЛО продолжают «выходить из тени».

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| | "Синтоловый качок" из Пятигорска удалил брови

"Синтоловый качок" из Пятигорска удалил брови

Вчера, 16:04
«Синтоловый качок» Кирилл Терёшин шокировал своих поклонников новым перевоплощением. «Руки-базуки» теперь остались без бровей, о чём он сообщил в своём блоге.

"Синтоловый качок" из Пятигорска удалил брови

 

Накануне Терёшин удивил своих фанатов изменением причёски, а теперь взялся и за брови. 21-летний парень из Пятигорска прославился тем, что накачал свои бицепсы синтолом. После этого его стали называть «синтоловым качком» или же «руки-базуки». Результат перевоплощения удивил многих.

В основном подписчики Терёшина призвали остановиться с необычным наращиванием мышц, которое не свойственно обычному человеку. Сам же юноша уверен, что всё делает правильно, а на рекламе своего тела уже зарабатывает по 120 тысяч рублей в сутки.
Вещий Олег
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