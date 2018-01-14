"Синтоловый качок" из Пятигорска удалил брови

«Синтоловый качок» Кирилл Терёшин шокировал своих поклонников новым перевоплощением. «Руки-базуки» теперь остались без бровей, о чём он сообщил в своём блоге.

Вещий Олег

Накануне Терёшин удивил своих фанатов изменением причёски, а теперь взялся и за брови. 21-летний парень из Пятигорска прославился тем, что накачал свои бицепсы синтолом. После этого его стали называть «синтоловым качком» или же «руки-базуки». Результат перевоплощения удивил многих.В основном подписчики Терёшина призвали остановиться с необычным наращиванием мышц, которое не свойственно обычному человеку. Сам же юноша уверен, что всё делает правильно, а на рекламе своего тела уже зарабатывает по 120 тысяч рублей в сутки.