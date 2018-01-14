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| | Обнародована главная причина психических расстройств украинцев

Обнародована главная причина психических расстройств украинцев

Сегодня, 12:26
Обнародована главная причина психических расстройств украинцев. Как выяснилось, в большинстве случаев развитие данных заболеваний провоцирует чрезмерное употребление алкоголя и наркотиков. Эту информацию обнародовал официальный представитель Минздрава Украины.

Обнародована главная причина психических расстройств украинцев

 

В соответствии с результатами статистики, за 2016 год количество пациентов, обратившихся к врачам по вышеупомянутой причине, равняется 694 928 человек. Медики диагностировали у них в основном такие недуги как синдром зависимости, амнестический синдром, психотическое расстройство.

Вторые по распространенности случаи психических отклонений связаны с повреждениями мозга либо церебральной дисфункцией, которая, в свою очередь, провоцирует развитие деменции и болезнь Альцгеймера. Количество людей с этими недугами в 2016 году равнялось 268 646 пациентам.

На третьем и четвертом месте расположены заболевания, приводящие к умственной отсталости, а также шизофрения.
Пойда Анна
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