Обнародована главная причина психических расстройств украинцев. Как выяснилось, в большинстве случаев развитие данных заболеваний провоцирует чрезмерное употребление алкоголя и наркотиков. Эту информацию обнародовал официальный представитель Минздрава Украины.

Пойда Анна

В соответствии с результатами статистики, за 2016 год количество пациентов, обратившихся к врачам по вышеупомянутой причине, равняется 694 928 человек. Медики диагностировали у них в основном такие недуги как синдром зависимости, амнестический синдром, психотическое расстройство.Вторые по распространенности случаи психических отклонений связаны с повреждениями мозга либо церебральной дисфункцией, которая, в свою очередь, провоцирует развитие деменции и болезнь Альцгеймера. Количество людей с этими недугами в 2016 году равнялось 268 646 пациентам.На третьем и четвертом месте расположены заболевания, приводящие к умственной отсталости, а также шизофрения.