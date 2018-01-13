Житель Омска держит белых львов, леопарда и пантеру, как домашних питомцев, что шокирует общественность. Дело в том, что животные ведут себя агрессивно, а у мужчины есть маленькие дети, как сообщает VistaNews.

В Сети появился видеоролик, в котором видно, что сын жителя Омска ходит возле клеток с дикими кошками, совершенно их не боясь. Все они в частном доме, на территории подвала. По словам омича, пытаться их гладить не рекомендуется, поскольку могут откусить руку.

Общественность высказалась решительно против такого странного увлечения. По словам многих горожан, содержать таких опасных животных очень опасно в таких условиях. Кроме того, нахождение диких зверей в подвале может негативно сказаться на их здоровье, и мужчине настоятельно порекомендовали сдать всех в зоопарк.

Ирина Летинская