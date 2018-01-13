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| | «Лаборатория Касперского»: Скоро хакеры начнут атаковать гаджеты

«Лаборатория Касперского»: Скоро хакеры начнут атаковать гаджеты

Вчера, 20:06
Как считают ученые «Лаборатории Касперского» в новом 2018 году, мир может подвергнуться мощным хакерским атакам, при этом отметим, что взламывать будут не исключительно компьютеры, а также бытовые приборы.

«Лаборатория Касперского»: Скоро хакеры начнут атаковать гаджеты


Главная цель - это роутеры и модемы, так как именно эти системы могут легко открыть хакерам доступ в Сеть. Помимо этого, можно подменить пользователя просто перенастроить адрес подключения. Возможно, что целью кибервзломщиков могут оказаться и медицинские приборы со сложной электроникой. В большей мере киберпреступники начнут штурмовать разработчиков легальных программных систем.

Ученые полагают, что для более надежной защиты нужно обязательно поменять пароль-логин на менее известные и тогда надежная защита обеспечена.

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