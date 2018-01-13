Украинцы пишут доносы на своих соседей из-за русофобии

В Украине противостояние «сепаратизму» начало превращаться в маниакальность. Бывали случаи, что в кафе на посетителя, который пел песню на русском языке, вызывали полицию, или же на соседей, которые слушают русскую музыку.

В полицию Украины поступает много таких жалоб, и те должны отреагировать и проверить правдивость информации. Многие, просто таким способом за что-то хотят отомстить своему обидчику. Например, был случай в городе Полтава: молодая мать лишила через суд отца своего ребенка родительских прав. Якобы тот посещает территорию Донбасса. Или же, например, знаменитого артиста оперы и театра Николая Санжаревского, жителя города Львова, занесли на сайт «Миротворец». Как бы он писал пропаганду в социальной сети «ВКонтакте» на своей странице. На что тот ответил, якобы его страница была взломана еще четыре года назад.Таких случаев становится все больше и больше. Порой от мысли, куда катится менталитет Украины, становится плохо.