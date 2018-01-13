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| | Профессор из Воронежа устроил международный скандал

Профессор из Воронежа устроил международный скандал

Вчера, 18:45
Профессор из Воронежа негативно высказался касательно таджикских студентов, чем спровоцировал скандал. Об этом стало известно перед самым Новым годом.

Профессор из Воронежа устроил международный скандал

 

Конфликт возник в местном аграрном университете. Один из профессором указал на низкий уровень грамотности студентов из Таджикистана и остальных республик центральноазиатского региона, который в подавляющем большинстве случаев не отвечает низшим требованиям ВУЗов. Ученый считает, что Минобразования России специального вытесняет этнических русских студентов, предоставляя бюджетные места инородцам, которые не имеют нужных для получения образования знаний.

Профессор привел один из примеров. Так, однажды он в очередной раз объяснял таджикскому студенту правильность написания химической формулы, а после поинтересовался, сколько выйдет, если три разделит на три. Приезжий ответил "уверенно и с удовольствием" 3!.

Об этом всем он написал на своей странице в Facebook, а на следующий день СМИ сообщили, как профессор ВУЗа Воронежа потешается над таджикским студентом. Многие люди поддержали ученого, раскритиковав действия Минобразования.
Никита Готский
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