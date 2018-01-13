Ночью в Подмосковье увидели светящийся сине-зеленый луч

В Подмосковье местные жители увидели минувшей ночью светящийся столб сине-зеленого цвета. Об этом рассказали метеоролог региона.

Никита Готский

Перед самым рассветом в северо-восточной части горизонта очевидцы заметили яркий столб сине-зеленого цвета. Время от времени нижний фрагмент явления затягивала низкая облачность,после чего он снова проявлялся в полной своей красе. По слова свидетелей, иногда на несколько мгновений луч пропадал, но все-равно снова появлялся. Он слегка напоминал световые столбы, как правило, появляющиеся во время мороза, но заметить их можно группами.Мистическое явление вскоре удалось раскрыть. Луч никаким образом не оказался связан с природными явления. Променяв пункт обозрения, люди увидели обычный мощный прожектор. До этого в Подмосковье в начале года можно было рассмотреть суперлуние. Данное явление зафиксировали и в других точках Земли.