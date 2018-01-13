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| | В Сеть слили жуткие фото с украинского хлебозавода

В Сеть слили жуткие фото с украинского хлебозавода

Вчера, 17:59
Бывший сотрудник хлебозавода в Виннице выложил в интернет фотографии со своего бывшего места работы. Пользователи Сети сразу заявили, что после употребления испеченного там хлеба можно сразу резервировать себе место в реанимации.

В Сеть слили жуткие фото с украинского хлебозавода

 

На одном из снимков изображен хлеб, внутри которого запечен болт, другую буханку пекари разрисовали маркером. Еще больше ужаснули созерцателей фотографии оборудования, при помощи которого производят хлебобулочные изделия на этом предприятии. Все конвейеры, а также инструменты для добавления в хлеб примесей проржавели. Ржавая также и раковина, где сотрудники моют руки.

Комментаторы были шокированы такими вопиющими проявлениями антисанитарии. Их интересовал всего один вопрос – почему бездействуют проверяющие органы?
Дарья Светозарова
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