Из Ростова бегут люди из-за мизерных зарплат

В популярной социальной сети «ВКонтакте» в одном из публичных сообществ Ростова-на-Дону появилось обсуждение весьма волнующей темы, в которой люди обсуждали, куда они хотели бы уехать из города из-за мизерных зарплат и высоких цен.

Александр Вест

Множество людей, участвовавших в обсуждении данной животрепещущей тему, заявили о том, что данную проблему можно решить лишь одним способом, уехав не из города, а из страны вообще. Также в обсуждении поучаствовали жители Батайска, которые заявили, что по сравнению с их ценами, ростовские ценники можно считать всецело скидочными. Множество пользователей сошлись во мнении, что идеальным вариантом переезда было бы место, располагающееся в непосредственной близости с каким-нибудь морем.Другие же отмечали, что уехав к более высоким зарплатам, они также заметили и разительное повышение цен, посоветовав не мечтать о таких городах, где цены не зависят от размера заработных плат. Стоит упомянуть, что множество пользователей советовали переезд в Нижний Новгород, где по их словам, весьма развита инфраструктура и неплохие шансы найти подходящую работу.