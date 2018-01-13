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| | Из Ростова бегут люди из-за мизерных зарплат

Из Ростова бегут люди из-за мизерных зарплат

Вчера, 17:00
В популярной социальной сети «ВКонтакте» в одном из публичных сообществ Ростова-на-Дону появилось обсуждение весьма волнующей темы, в которой люди обсуждали, куда они хотели бы уехать из города из-за мизерных зарплат и высоких цен.

Из Ростова бегут люди из-за мизерных зарплат

 

Множество людей, участвовавших в обсуждении данной животрепещущей тему, заявили о том, что данную проблему можно решить лишь одним способом, уехав не из города, а из страны вообще. Также в обсуждении поучаствовали жители Батайска, которые заявили, что по сравнению с их ценами, ростовские ценники можно считать всецело скидочными. Множество пользователей сошлись во мнении, что идеальным вариантом переезда было бы место, располагающееся в непосредственной близости с каким-нибудь морем.

Другие же отмечали, что уехав к более высоким зарплатам, они также заметили и разительное повышение цен, посоветовав не мечтать о таких городах, где цены не зависят от размера заработных плат. Стоит упомянуть, что множество пользователей советовали переезд в Нижний Новгород, где по их словам, весьма развита инфраструктура и неплохие шансы найти подходящую работу.
Александр Вест
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